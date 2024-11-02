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Бонгонда: «Спартак» начал не так, как хотел. В борьбе за золото не всё зависит от нас

Бонгонда: «Спартак» начал не так, как хотел. В борьбе за золото не всё зависит от нас
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Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о результатах красно-белых после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Не знаю, в чемпионской гонке ли «Спартак». Поймите, не всё теперь зависит от нас, ведь мы начали сезон не так, как хотели. У нас всё ещё много игр впереди. Нам нужно сохранять уверенность для дальнейших побед.

Не думаю, что можно назвать достаточным место «Спартака» в таблице, мы должны быть выше. Но в лиге есть и другие команды. Надо идти от игры к игре и продолжать побеждать», — передаёт слова Тео Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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