Игрок ЦСКА Кисляк: не скажу, что у «Спартака» были моменты, кроме двух голов
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. В составе «Спартака» голами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
— Почему у ЦСКА только один удар в створ?
— Был тяжёлый матч и с нашей стороны, и со стороны соперника. Вся игра была где-то в центре поля. Не скажу, что у «Спартака» были моменты, кроме двух голов. Все осторожничали в таком принципиальном матче», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
«Спартак» (25) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (24) находится на шестой строчке.
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