Игрок ЦСКА Кисляк: не скажу, что у «Спартака» были моменты, кроме двух голов

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. В составе «Спартака» голами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

— Почему у ЦСКА только один удар в створ?

— Был тяжёлый матч и с нашей стороны, и со стороны соперника. Вся игра была где-то в центре поля. Не скажу, что у «Спартака» были моменты, кроме двух голов. Все осторожничали в таком принципиальном матче», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Спартак» (25) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (24) находится на шестой строчке.