Бонгонда: в дерби с ЦСКА Станкович хотел видеть на поле воинов
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Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0). Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Сегодня Станкович хотел видеть на поле команду, воинов. Но футбол — это не только про борьбу. Это не всегда хорошо», — передаёт слова Бонгонды корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.
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