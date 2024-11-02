Бонгонда: в дерби с ЦСКА Станкович хотел видеть на поле воинов

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0). Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Сегодня Станкович хотел видеть на поле команду, воинов. Но футбол — это не только про борьбу. Это не всегда хорошо», — передаёт слова Бонгонды корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.