Бонгонда: надеюсь, однажды Промес вернётся в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что он хотел бы возвращения Квинси Промеса в столичный клуб.

«Барко является лидером «Спартака» с первого дня, как он попал в команду. Это несомненно топ-игрок. Например, как Промес. Он знает, как может помочь команде, и я очень рад играть с Барко в одном клубе.

Надеюсь, что однажды Промес вернётся в «Спартак», ведь это замечательный игрок», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

5 сентября, ожидая решения по возможной экстрадиции в Нидерланды, Промес на правах свободного агента заключил однолетний контракт с клубом «Юнайтед» из Дубая (ОАЭ).