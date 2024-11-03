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Тео Бонгонда высказался о судействе в матче «Спартака» с ЦСКА

Тео Бонгонда высказался о судействе в матче «Спартака» с ЦСКА
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда оценил судейство в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Ростов-на-Дону). В составе «Спартака» голами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Арбитру очень нелегко управлять такими играми, как сегодня. В таких матчах всегда будут эмоции, это их неотъемлемая часть. Самое главное, что «Спартак» победил, а ЦСКА проиграл», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» (25) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (24) находится на шестой строчке.

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