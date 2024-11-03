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Тео Бонгонда прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Тео Бонгонда прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ над ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«С первых секунд матча я понял, что сегодня будет битва. Я так себе боец, но как игрок всегда стараюсь привнести на поле самое лучшее для команды. Это очень эмоциональная победа», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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