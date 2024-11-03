Тео Бонгонда прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура РПЛ над ЦСКА (2:0).

«С первых секунд матча я понял, что сегодня будет битва. Я так себе боец, но как игрок всегда стараюсь привнести на поле самое лучшее для команды. Это очень эмоциональная победа», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.