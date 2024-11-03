Защитник «Спартака» Денисов: Литвинов просто сдерживал Рошу, я удивился красной карточке

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об удалении хавбека красно-белых Руслана Литвинова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

«Удивился красной карточке Литвинова. Его действия не казались экстремальными, потому что он просто сдерживал Рошу. Он не хотел никому вреда, а просто всех растащить», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.