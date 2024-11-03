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Защитник «Спартака» Денисов: Литвинов просто сдерживал Рошу, я удивился красной карточке

Защитник «Спартака» Денисов: Литвинов просто сдерживал Рошу, я удивился красной карточке
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об удалении хавбека красно-белых Руслана Литвинова в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Удивился красной карточке Литвинова. Его действия не казались экстремальными, потому что он просто сдерживал Рошу. Он не хотел никому вреда, а просто всех растащить», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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