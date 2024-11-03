Бонгонда назвал победу над ЦСКА самой важной за время в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда оценил победу над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, а также высказался о судействе в игре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Ростов-на-Дону).

«Что касается работы арбитра, думаю, он понимал, что сегодня дерби. Мне понравилась игра. Думаю, это самая важная победа за моё время в «Спартаке», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.