Полузащитник ЦСКА Кисляк высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о судействе в матче со «Спартаком» (0:2) в рамках 14-го тура РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

— Что можешь сказать о судействе?

— Я не буду комментировать судейство. Есть эксперты, которые могут это комментировать. Я — футболист. Мне не показалось, что судья упустил игру. Судья судил, как и должен судить. Наверное, всё хорошо», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.