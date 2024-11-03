Защитник «Спартака» Денисов сравнил драки в матчах с ЦСКА и «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о потасовках в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) и памятной игре с «Зенитом» (0:0, 4:2 пен.) в Кубке России.

— На твоей памяти было две драки: с «Зенитом» и ЦСКА. Какая была жарче?

— Эмоции и там и там зашкаливали. С «Зенитом» это случилось уже в конце матча, поэтому было немного по-другому. Но итог один и тот же: надо играть в футбол.

— Шамара в этой драке не хватило?

— Мы добились нужного результата на футбольном поле. Повторюсь, хотите драться — идите в другое место, — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.