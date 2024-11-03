Защитник «Спартака» Денисов сравнил драки в матчах с ЦСКА и «Зенитом»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о потасовках в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0) и памятной игре с «Зенитом» (0:0, 4:2 пен.) в Кубке России.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
— На твоей памяти было две драки: с «Зенитом» и ЦСКА. Какая была жарче?
— Эмоции и там и там зашкаливали. С «Зенитом» это случилось уже в конце матча, поэтому было немного по-другому. Но итог один и тот же: надо играть в футбол.
— Шамара в этой драке не хватило?
— Мы добились нужного результата на футбольном поле. Повторюсь, хотите драться — идите в другое место, — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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