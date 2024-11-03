Защитник «Спартака» Денисов: не увидел в Пьяниче ничего сверхвыдающегося

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре хавбека ЦСКА Миралема Пьянича в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Пьянич — великий футболист, поиграл в грандах. Нечего скрывать, но сегодня я не увидел ничего сверхвыдающегося. Повторюсь, благодаря нашей полузащите. Пруц — лучший игрок, Умярова хочется отметить.

— Как Пруцев пережил удар от Облякова?

— Отдал две голевые, — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.