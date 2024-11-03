Защитник «Спартака» Денисов прокомментировал победу в дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил победу в дерби с ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Очень рад, что мы победили, рад за команду — сыграли «на ноль». Хочется отметить нашу полузащиту. Не знаю, сколько они пробежали километров, но проделали грандиозную работу. Потом посмотрим по датчикам, сколько я набегал. Всё пересмотрим. Как говорится, сыграли «на ноль» — к обороне нет претензий. Всех поздравляю», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. «Спартак» заработал 25 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.