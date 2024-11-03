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«Кроме драк, ничего особо не запомнилось». Аршавин — о дерби ЦСКА и «Спартака»

«Кроме драк, ничего особо не запомнилось». Аршавин — о дерби ЦСКА и «Спартака»
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Экс-футболист национальной команды России Андрей Аршавин заявил, что ему не понравилось качество игры в матче 14‑го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (0:2). Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Главным арбитром выступил Алексей Сухой (Люберцы).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Не так много моментов было. Кроме драк, ничего особо не запомнилось. ЦСКА не показал себя, грубо говоря, ни в чём. «Спартак» выглядел чуть лучше.

Рошу по большому счёту должны были удалять ещё до того, как его удалили. Сначала он бьёт кого-то сзади — [должна быть] жёлтая, хватает Умярова — жёлтая. Но потом бьёт Бабича — красная. За что красная Руслану Литвинову, я не понимаю.

Моя версия: судья на VAR подумал — так, драка, у ЦСКА удалили, много игроков «Спартака». Дайте позову главного арбитра, вроде там [в ситуации с удалением Литвинова] тоже было похоже. А тут удалили и у ЦСКА, и у «Спартака», вроде бы они ни при чём», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В начале второго тайма на поле произошла потасовка, в результате которой прямые красные карточки получили Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из «Спартака». На 85‑й минуте у армейцев второе предупреждение получил Иван Обляков.

Турнирная таблица РПЛ
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