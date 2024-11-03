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Денисов — о драке в матче ЦСКА — «Спартак»: хотите выяснить, кто сильнее, идите в октагон

Денисов — о драке в матче ЦСКА — «Спартак»: хотите выяснить, кто сильнее, идите в октагон
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал стычку в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), по итогам которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и игрок красно-белых Руслан Литвинов.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Хочется прокомментировать стычку так: мы здесь играем в футбол, а драться и выяснять отношения нужно в других местах. На поле нужно показывать свои футбольные качества, демонстрировать себя именно в этих компонентах. Мы ответили на все провокации и дерзость результатом и игрой. Понятно, что это дерби и эмоции, но здесь мы играем в футбол.

— У Роши такое уже не в первый раз. Грязноватый игрок?
— Думаю, со стороны всё видно.

— В каких местах нужно драться?
— Если хотите выяснить, кто из вас сильнее и лучше в этих компонентах, идите в октагон», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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