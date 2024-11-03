Игрок «Спартака» Бонгонда: хотел бы поблагодарить Станковича за веру в меня

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда выразил благодарность главному тренеру Деяну Станковичу за веру в игрока.

«С самого начала сезона, когда у меня не получалось забить, Станкович всегда говорил, что верит в меня. Я бы хотел поблагодарить Деяна за веру в меня», — передаёт слова Бонгонда корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Тео Бонгонда в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

«Спартак» заработал 25 очков после 14 туров РПЛ и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.