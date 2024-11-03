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Аршавин считает, что полузащитника ЦСКА Пьянича должны были удалять в игре со «Спартаком»

Аршавин считает, что полузащитника ЦСКА Пьянича должны были удалять в игре со «Спартаком»
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Экс-футболист национальной команды России Андрей Аршавин считает, что полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича нужно было удалять за удар локтем в лицо игрока «Спартака» Данила Пруцева. Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Пьянич умышленно толкнул Пруцева, ударил его локтем в лицо. Согласен, что Пруцев мог и не падать, но был умышленный удар локтем в лицо. А это у нас что, по правилам?

— Это красная.
— А потом, когда Пьянич делал парашютик и Мусаев, если бы не был в офсайде, забил. Что бы мы сейчас говорили? Все были бы недовольны. А так «Спартак» доволен, Серафимыч (бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев. — Прим. «Чемпионата») уже забыл игру, только результат помнит и три очка записал «Спартаку», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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