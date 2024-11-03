Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: красную карточку Литвинова нужно отменять, а Рошу — дисквалифицировать

Мостовой: красную карточку Литвинова нужно отменять, а Рошу — дисквалифицировать
Комментарии

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал стычку в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), по итогам которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и игрок красно-белых Руслан Литвинов.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Литвинов в эпизоде со стычкой ничего не делал, поэтому эту красную карточку надо отменять. Есть комитет — они её отменят, потому что Литвинов просто держал Рошу, чтобы тот не бил других футболистов. А Роша однозначно должен получить несколько матчей дисквалификации, потому что видно — он ударил Литвинова, Бабича и ещё кого-то. Могут сказать про Литвинова, что за мат, за разговоры, но куда без этого в дерби?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Оправдать красную Литвинову можно». Разбор скандального махача в дерби ЦСКА и «Спартака»
Эксклюзив
«Оправдать красную Литвинову можно». Разбор скандального махача в дерби ЦСКА и «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android