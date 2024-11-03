Мостовой: красную карточку Литвинова нужно отменять, а Рошу — дисквалифицировать

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал стычку в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0), по итогам которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и игрок красно-белых Руслан Литвинов.

«Литвинов в эпизоде со стычкой ничего не делал, поэтому эту красную карточку надо отменять. Есть комитет — они её отменят, потому что Литвинов просто держал Рошу, чтобы тот не бил других футболистов. А Роша однозначно должен получить несколько матчей дисквалификации, потому что видно — он ударил Литвинова, Бабича и ещё кого-то. Могут сказать про Литвинова, что за мат, за разговоры, но куда без этого в дерби?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.