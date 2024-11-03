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Результаты матчей АПЛ 2 ноября

Результаты матчей АПЛ 2 ноября
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Вчера, 2 ноября, прошли матчи 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 2 ноября:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 1:0;
«Борнмут» — «Манчестер Сити» — 2:1;
«Ипсвич Таун» — «Лестер» — 1:1;
«Ливерпуль» — «Брайтон» — 2:1;
«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» — 3:0;
«Саутгемптон» — «Эвертон» — 1:0;
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» — 2:2.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 25 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 19 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон» (3), «Саутгемптон» (4) и «Ипсвич Таун» (5).

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