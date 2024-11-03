«Милан» на выезде обыграл «Монцу» в матче Серии А

Завершился матч 11-го тура Серии А, в котором встречались «Монца» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. «Милан» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 43-й минуте забил полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс.

После этого матча в активе «Милана» 17 очков. Подопечные Паулу Фонсеки занимают седьмое место после 10 матчей. «Монца» с восемью очками расположилась на 17-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», который набрал 25 очков после 10 игр. В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Кальяри».