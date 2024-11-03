Баринов следил из VIP, Рахимов свирепствовал на бровке. Лучшие фото победы «Локомотива»

2 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Игра завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Артём Тимофеев, отличившийся в самой концовке встречи — на 89-й минуте. Результативный пас на счету Сергея Пиняева.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах. «Рубин» (18) — на седьмой строчке.