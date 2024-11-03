Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов следил из VIP, Рахимов свирепствовал на бровке. Лучшие фото победы «Локомотива»

Баринов следил из VIP, Рахимов свирепствовал на бровке. Лучшие фото победы «Локомотива»
«Локомотив» — «Рубин»
Комментарии

2 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Игра завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Артём Тимофеев, отличившийся в самой концовке встречи — на 89-й минуте. Результативный пас на счету Сергея Пиняева.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах. «Рубин» (18) — на седьмой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android