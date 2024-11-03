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Результаты матчей чемпионата Германии 2 ноября

Результаты матчей чемпионата Германии 2 ноября
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2 ноября в 9-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Германии 2 ноября:

«Айнтрахт» Ф — «Бохум» — 7:2;
«Бавария» — «Унион» — 3:0;
«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 1:1;
«Хольштайн» — «Хайденхайм» — 1:0;
«Хоффенхайм» — «Санкт-Паули» — 0:2.
«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» — 2:1.

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», который заработал 20 очков после девяти встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Айнтрахт», набравший 17 очков в девяти играх.

Турнирная таблица чемпионата Германии
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