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«Это футбол?» Ловчев прокомментировал результат дерби ЦСКА со «Спартаком»

«Это футбол?» Ловчев прокомментировал результат дерби ЦСКА со «Спартаком»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о результате московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» (0:2) в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я хотел смотреть футбол, а тут увидел бои без правил. Всё, что запомнилось — схватки между игроками. Ноль ударов в створ ворот за 90 минут — это футбол?» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает шестое место, набрав 24 очка после 14 сыгранных матчей. «Спартак» находится на одной позиции выше с 25 очками. Лидером текущего сезона является «Краснодар», который имеет 33 очка после 13 встреч.

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