«Это футбол?» Ловчев прокомментировал результат дерби ЦСКА со «Спартаком»
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о результате московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» (0:2) в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Я хотел смотреть футбол, а тут увидел бои без правил. Всё, что запомнилось — схватки между игроками. Ноль ударов в створ ворот за 90 минут — это футбол?» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает шестое место, набрав 24 очка после 14 сыгранных матчей. «Спартак» находится на одной позиции выше с 25 очками. Лидером текущего сезона является «Краснодар», который имеет 33 очка после 13 встреч.
Материалы по теме
Главные футбольные дерби России:
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
01:44
-
01:36
-
00:59
-
00:42
-
00:41
-
00:34
-
00:33
-
00:29
-
00:26
-
00:25
-
00:11
-
00:10
-
00:09
-
00:08
-
00:05
-
00:04
-
00:00
-
00:00
- 2 ноября 2024
-
23:59
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:43
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:36
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:30
-
23:28
-
23:26
-
23:26