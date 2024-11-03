«Это футбол?» Ловчев прокомментировал результат дерби ЦСКА со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о результате московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» (0:2) в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я хотел смотреть футбол, а тут увидел бои без правил. Всё, что запомнилось — схватки между игроками. Ноль ударов в створ ворот за 90 минут — это футбол?» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает шестое место, набрав 24 очка после 14 сыгранных матчей. «Спартак» находится на одной позиции выше с 25 очками. Лидером текущего сезона является «Краснодар», который имеет 33 очка после 13 встреч.

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