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Игроки ЦСКА и «Спартака» устроили драку, Бабичу разбили лицо. Фото игры с тремя удалениями

Игроки ЦСКА и «Спартака» устроили драку, Бабичу разбили лицо. Фото игры с тремя удалениями
ЦСКА — «Спартак»
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2 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 14-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал «Спартак». Красно-белые одержали победу со счётом 2:0.

На 45-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 57-й минуте после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Через несколько минут после помощи VAR арбитр показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. На 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Окончательный результат матча на 90+8-й минуте установил форвард Хесус Медина — 2:0.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Александра Сафонова.

На данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 14 турах. ЦСКА (24) — шестой.

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