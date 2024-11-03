Владислав Радимов раскритиковал игру ЦСКА в матче со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов остался недоволен игрой ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0.

«Спартак» сыграл в свою силу и сыграл грамотно. Но у ЦСКА полная импотенция в атаке. Один момент со стандарта — это всё, что они умудрились создать. И самое главное, что они не понимали, как вскрывать эту оборону. Ни через фланги, имея двух нападающих, не стали делать прострелы, ни длинными передачами. В моем понимании ЦСКА абсолютно двигается не в том направлении по сравнению с тем, что хотелось бы увидеть», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Спартак», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 25 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (33).

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