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Ловчев объяснил, почему «Локомотив» не является конкурентом «Зениту» в РПЛ

Ловчев объяснил, почему «Локомотив» не является конкурентом «Зениту» в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о борьбе между «Локомотивом» и «Зенитом» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Вы меня будете спрашивать, конкурент ли «Локомотив» «Зениту» в РПЛ. Не было двух ведущих игроков, Батракова и Баринова, и команда уже не та. Еле‑еле команда добилась победы, так не должно быть. Я сомневаюсь, что «Локомотив» является конкурентом «Зениту» в РПЛ», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей «Зенит» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, заработав 33 очка. «Локомотив», в свою очередь, находится на третьем месте. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко. Лидирует в таблице «Краснодар», имеющий такое же количество очков, как и «Зенит», но с одной игрой в запасе.

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