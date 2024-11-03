Генич отреагировал на результат дерби между ЦСКА и «Спартаком»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о результате дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Очень инертный, и я бы даже сказал трусливый ЦСКА. Странно. «Спартак» хотя бы двигается с огоньком. Они вышли на дерби, а ЦСКА — с «Химками» играть», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.
В Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на шестой позиции, имея в своем активе 24 очка после 14 игр. «Спартак» занимает пятую строчку с 25 очками. Лидерство в чемпионате принадлежит «Краснодару», который заработал 33 очка за 13 проведенных матчей.
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