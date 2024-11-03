Результаты матчей итальянской Серии А 2 ноября
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В субботу, 2 ноября, прошли матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Италии 2 ноября:
- «Монца» — «Милан» — 0:1.
- «Удинезе» — «Ювентус» — 0:2.
- «Болонья» — «Лечче» — 1:0.
Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается миланский «Ювентус», заработавший 21 очко. Третье место с 21 очком занимает «Интер», у которого ещё впереди встреча 11 тура. В зоне вылета располагаются «Дженоа» (6), «Лечче» (8), «Венеция» (8).
Италия — Серия А . 11-й тур
02 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Рейндерс – 43'
Италия — Серия А . 11-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Окойе – 19' 0:2 Савона – 37'
Италия — Серия А . 11-й тур
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Орсолини – 85'
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