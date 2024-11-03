Результаты матчей итальянской Серии А 2 ноября

В субботу, 2 ноября, прошли матчи 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 2 ноября:

«Монца» — «Милан» — 0:1.

«Удинезе» — «Ювентус» — 0:2.

«Болонья» — «Лечче» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается миланский «Ювентус», заработавший 21 очко. Третье место с 21 очком занимает «Интер», у которого ещё впереди встреча 11 тура. В зоне вылета располагаются «Дженоа» (6), «Лечче» (8), «Венеция» (8).

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