«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Первая победа «Спартака» на конской арене в РПЛ с 2017 года! Спартаковцы красавцы, взгрели ЦСКА как в чемпионский сезон. Москва красно-белая!» — написано в телеграм-канале группировки.
На текущий момент ЦСКА располагается на шестом месте в чемпионате России, имея 24 очка. «Спартак» занимает пятую позицию с 25 заработанными баллами. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого в активе 33 очка.
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