«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Первая победа «Спартака» на конской арене в РПЛ с 2017 года! Спартаковцы красавцы, взгрели ЦСКА как в чемпионский сезон. Москва красно-белая!» — написано в телеграм-канале группировки.

На текущий момент ЦСКА располагается на шестом месте в чемпионате России, имея 24 очка. «Спартак» занимает пятую позицию с 25 заработанными баллами. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого в активе 33 очка.

Главные футбольные дерби России: