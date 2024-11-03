Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Комментарии

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Первая победа «Спартака» на конской арене в РПЛ с 2017 года! Спартаковцы красавцы, взгрели ЦСКА как в чемпионский сезон. Москва красно-белая!» — написано в телеграм-канале группировки.

На текущий момент ЦСКА располагается на шестом месте в чемпионате России, имея 24 очка. «Спартак» занимает пятую позицию с 25 заработанными баллами. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого в активе 33 очка.

Материалы по теме
«Это футбол?» Ловчев прокомментировал результат дерби ЦСКА со «Спартаком»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android