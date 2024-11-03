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Защитник ЦСКА Роша схватил резервного судью за руку после удаления в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Роша схватил резервного судью за руку после удаления в матче со «Спартаком»
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РПЛ опубликовала протокол после матча ЦСКА – «Спартак» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. В протоколе отмечается, что Защитник ЦСКА Виллиан Роша после удаления схватил резервного судью за руку.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«На 57 минуте после показа красной карточки игрок команды ЦСКА Виллиан уходя с футбольного поля схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля», — говорится в протоколе.

Напомним, Роша был удалён после массовой стычки между игроками ЦСКА и «Спартака». В нынешнем сезоне чемпионата России Роша принял участие в 13 матчах, в которых отметился результативной передачей.

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