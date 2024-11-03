Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (1:0).

«Я считаю, что Сафонов помог сформировать определенное превосходство, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Превосходство возникает, когда противник оказывает сильное давление на противоположной половине поля. Но соперник должен атаковать вратаря и это позволяет оставить на поле свободного игрока. В большинстве случаев мы находили решения, и это превращалось в возможность забить. Сафонов не допустил ошибок. Он полноценный игрок и я считаю, что в этих сложных игровых ситуациях мы провели очень хороший матч», — приводит слова Энрике Le Figaro.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 26 очков.

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