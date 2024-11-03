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Ассист Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси и Суаресом

В ночь со 2 на 3 ноября мск на поле «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) завершился ответный матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 40-й минуте счёт в матче открыл парагвайский защитник «цапель» Давид Мартинес. Голевая передача на счету аргентинского хавбека Федерико Редондо. 58-й минуте матча ирландский защитник хозяев Деррик Уильямс отличился с передачи португальского латераля Педру Амадора. В компенсированное ко второму тайму время победный мяч хозяев забил португальский хавбек Шандре Силва. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей.

Известные футболисты «Интер Майами» Лионель Месси, Жорди Альба и Луис Суарес в этой встрече не отличились голевыми действиями, сыграв все 90 минут.

Первая встреча завершилась домашней победой «цапель» со счётом 2:1.

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