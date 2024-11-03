Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атланта Юнайтед — Интер Майами, результат матча 3 ноября 2024, счёт 2:1, 1/8 финала плей-офф МЛС

Ассист Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси и Суаресом
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 ноября мск на поле «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) завершился ответный матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Мартинес – 40'     1:1 Уильямс – 58'     2:1 Силва – 90+4'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл парагвайский защитник «цапель» Давид Мартинес. Голевая передача на счету аргентинского хавбека Федерико Редондо. 58-й минуте матча ирландский защитник хозяев Деррик Уильямс отличился с передачи португальского латераля Педру Амадора. В компенсированное ко второму тайму время победный мяч хозяев забил португальский хавбек Шандре Силва. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей.

Известные футболисты «Интер Майами» Лионель Месси, Жорди Альба и Луис Суарес в этой встрече не отличились голевыми действиями, сыграв все 90 минут.

Первая встреча завершилась домашней победой «цапель» со счётом 2:1.

Календарь МЛС
Сетка плей-офф МЛС
Материалы по теме
«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Месси отправит Миранчука в отпуск
«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Месси отправит Миранчука в отпуск

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android