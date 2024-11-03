Результат матчей чемпионата Испании 2 ноября

2 ноября прошли матчи 12-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Чемпионат Испании, 12-й тур, 2 ноября, результаты матчей

«Жирона» — «Леганес» — 4:3

«Осасуна» — «Вальядолид» — 1:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 24 очка. Второе место занимает «Реал». На счету мадридского клуба 24 очка. На третьем месте находится «Вильярреал» (21). В топ-5 входят «Осасуна» (21) и «Атлетико» (20).

Действующим победителем чемпионата Испании является «Реал».

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