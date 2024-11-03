Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результат матчей чемпионата Испании 2 ноября

Результат матчей чемпионата Испании 2 ноября
Комментарии

2 ноября прошли матчи 12-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Чемпионат Испании, 12-й тур, 2 ноября, результаты матчей

«Жирона» — «Леганес» — 4:3
«Осасуна» — «Вальядолид» — 1:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 24 очка. Второе место занимает «Реал». На счету мадридского клуба 24 очка. На третьем месте находится «Вильярреал» (21). В топ-5 входят «Осасуна» (21) и «Атлетико» (20).

Действующим победителем чемпионата Испании является «Реал».

Материалы по теме
«Реал» составил шорт-лист из четырёх центральных защитников — The Athletic
Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь матчей Ла Лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android