Игрок ЦСКА Роша может получить дисквалификацию на два года за захват судьи за руку

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может получить дисквалификацию от шести месяцев до двух лет, если Комитет по дисциплине и этике РФС классифицирует действия бразильца как физическое воздействие на судью. Об этом сообщается в регламенте РПЛ.

Кроме того, ему может полагаться штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Отмечается, что за агрессивное поведение в адрес судьи (без учета физического воздействия) Роше грозит дисквалификация до четырёх матчей.

Напомним, Роша был удалён после массовой стычки между игроками ЦСКА и «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата России Роша принял участие в 13 матчах, в которых отметился результативной передачей.

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