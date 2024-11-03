Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Роша может получить дисквалификацию на два года за захват судьи за руку

Игрок ЦСКА Роша может получить дисквалификацию на два года за захват судьи за руку
Комментарии

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может получить дисквалификацию от шести месяцев до двух лет, если Комитет по дисциплине и этике РФС классифицирует действия бразильца как физическое воздействие на судью. Об этом сообщается в регламенте РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

Кроме того, ему может полагаться штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Отмечается, что за агрессивное поведение в адрес судьи (без учета физического воздействия) Роше грозит дисквалификация до четырёх матчей.

Напомним, Роша был удалён после массовой стычки между игроками ЦСКА и «Спартака» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата России Роша принял участие в 13 матчах, в которых отметился результативной передачей.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Роша схватил резервного судью за руку после удаления в матче со «Спартаком»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android