«Видно, что он исполнитель». Губерниев – об арбитре скандального матча ЦСКА – «Спартак»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу арбитра матча 14-го тура между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

«В начале о главном. О судействе! Ну, так нельзя. Если арбитр выходит на поле поболтать и потыкать пальцем в игроков — драка обеспечена… и не одна. При этом дело вовсе не в рефери Сухом. По нему видно, что он исполнитель. Так у нас судят. Так их учат. Не показывай жёлтые! А потом разнимай битвы и смотри ВАР! И коротко о футболе… «Спартак» был лучше, победил 2:0, хотя и те и другие были не очень», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, по ходу матча между игроками произошла стычке, в результате которой два футболиста получили красную карточку.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире