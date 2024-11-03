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«Видно, что он исполнитель». Губерниев – об арбитре скандального матча ЦСКА – «Спартак»

«Видно, что он исполнитель». Губерниев – об арбитре скандального матча ЦСКА – «Спартак»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу арбитра матча 14-го тура между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«В начале о главном. О судействе! Ну, так нельзя. Если арбитр выходит на поле поболтать и потыкать пальцем в игроков — драка обеспечена… и не одна. При этом дело вовсе не в рефери Сухом. По нему видно, что он исполнитель. Так у нас судят. Так их учат. Не показывай жёлтые! А потом разнимай битвы и смотри ВАР! И коротко о футболе… «Спартак» был лучше, победил 2:0, хотя и те и другие были не очень», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, по ходу матча между игроками произошла стычке, в результате которой два футболиста получили красную карточку.

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