Тренер «ПСЖ» Энрике: хочу, чтобы Сафонов был подготовлен так же, как Доннарумма и Тенас

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о том, что хочет от российского голкипера клуба Матвея Сафонова.

«Я знал, что нам придётся столкнуться с большими трудностями из-за прессинга «Ланса», очень высокого прессинга, единственный свободный игрок в этом случае – вратарь. У меня есть одна навязчивая идея — все футболисты могут играть. Я хочу, чтобы Сафонов был так же подготовлен, как Доннарумма и Тенас, чтобы играть в любое время. Это касается как вратарей, так и всех остальных позиций. Я работаю над этим каждый день. Иногда мне это удаётся, иногда нет. Но мне это нравится, мне нравится видеть игроков готовыми», — приводит слова Энрике Le Figaro.

В нынешнем сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил два гола.