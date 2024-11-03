«Барселона» может приобрести одного из самых талантливых голкиперов Франции за € 40 млн

Голкипер «Лилля» Люка Шевалье рассматривается «Барселоной» как один из кандидатов на возможное усиление следующим летом, сообщает Diario Sport.

По данным источника, футболист не только нравится «блаугранас», но и клуб уже сделал первые шаги, чтобы выяснить некоторые детали относительно возможных трансферных переговоров. «Барселона» следит за 22-летним французским вратарем ещё с прошлого сезона, когда он играл за «Лилль», который затем квалифицировался в Лигу чемпионов.

Отмечается, что «Барселона» после травмы тер Штегена и сомнений, возникших вокруг Иньяки Пеньи, усилила своё внимание к трансферному рынку голкиперов.

Агент Шевалье, Миккель Бек, хорошо знаком с каталонским клубом, поскольку уже много лет представляет интересы экс-игрока «блаугранас» Люки Диня. Он провёл несколько встреч с различными клубами, которые уже поинтересовались желанием Шевалье и намерениями «Лилля» относительно возможного трансфера.

В «Барселоне» убеждены, что Люка Шевалье, который имеет контракт с французами до 2027 года, не покинет «Лилль» менее чем за € 40 млн

В нынешнем сезоне 22-летний вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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