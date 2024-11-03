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«Судьи разрушают футбол». Легенда «Милана» Неста выдал мощный спич об арбитраже

«Судьи разрушают футбол». Легенда «Милана» Неста выдал мощный спич об арбитраже
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Главный тренер «Монцы» Алессандро Неста после матча 11-го тура Cерии А с «Миланом» (0:1) раскритиковал судейство из-за незасчитанного гола Дани Моты.

Италия — Серия А . 11-й тур
02 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Рейндерс – 43'    

«Мы чувствуем злость, но также гордимся этими ребятами. Мы провели две замечательные игры против «Аталанты» и «Милана». Мы могли забить 4 гола в первом тайме. Забили один, но его не засчитали.

На мой взгляд, судьи разрушают футбол, нам нужно вернуться к старому стилю судейства. Что это за фол? Судьи принесли извинения «Монце» после игры против «Аталанты», но прощения не спасут нас от потери очков. Они слишком усложняют футбол, всё это бессмысленно.

Раньше футбол был проще, раньше это был контактный вид спорта, теперь карается каждое малейшее прикосновение. Если ноготь на ноге находится впереди, то это офсайд. Вы должны выходить на борьбу, зажав руки за спиной, иначе это может быть пенальти.

Я считаю, что судейство должно адаптироваться к спорту, а не наоборот. Правила должны быть адаптированы к виду спорта, а не наоборот», – приводит слова Несты Football Italia.

«Монца» занимает 18 место после 11 туров Серии А. В её активе 8 очков.

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