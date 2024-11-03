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Сергей Юран объяснил поражение ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Сергей Юран объяснил поражение ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Российский тренер Сергей Юран прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Мало было мячей, а так всё присутствовало: красные карточки, драки, эмоции. Было бы чуть больше на табло… Я не припомню так на своём веку, чтобы оно было такое. И драка произошла, эмоционально было всё, футболисты были заряжены. Не помню, когда «Спартак» обыгрывал ЦСКА на их поле. Давненько.

С точки зрения футбола игрок и команды должны быть дисциплинированы. Сегодня дисциплина подвела ЦСКА, потому что нельзя сказать, что это какие‑то парни молодые или эмоции. Это зрелые и квалифицированные футболисты», — сказал Юран в эфире «Матч Премьер».

В Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает шестое место, имея 24 очка после 14 игр. «Спартак» находится на пятой позиции с 25 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар», который набрал 33 очка, сыграв 13 матчей.

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