Генич отреагировал на удаления в дерби ЦСКА — «Спартак»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалениях в дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Генич опубликовал пост на личной странице в своём телеграм-канале, в котором привёл скриншот карточек в дерби. Комментатор подписал фото так: «Самый прикол, что Кисляку за подкат на Барко даже жёлтую не дали…».

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, в итоге показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. На 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и также был отправлен с поля.

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