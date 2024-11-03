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Генич отреагировал на удаления в дерби ЦСКА — «Спартак»

Генич отреагировал на удаления в дерби ЦСКА — «Спартак»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалениях в дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

Генич опубликовал пост на личной странице в своём телеграм-канале, в котором привёл скриншот карточек в дерби. Комментатор подписал фото так: «Самый прикол, что Кисляку за подкат на Барко даже жёлтую не дали…».

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, в итоге показал красную карточку и полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. На 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и также был отправлен с поля.

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