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ЦСКА и «Спартак» установили антирекорд своего дерби XXI века

ЦСКА и «Спартак» установили антирекорд своего дерби XXI века
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В завершившимся матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве встречались ЦСКА и «Спартак» (0:2), произошло три удаления.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

Как сообщает Opta Sports, это первый подобный случай в дерби с 2000 года. Тогда бразильский нападающий «Спартака» Луис Робсон пытался начать драку, а по итогам матча, который завершился победой армейцев было удалено четыре футболиста: по два в обоих клубах.

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Кроме того, на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и также был отправлен с поля.

Чемпионат России Высший дивизион - 2000 . 19-й тур
29 июля 2000, суббота
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Савельев – 1'     1:1 Штолцерс – 48'     2:1 Бычков – 63'    
Удаления: Варламов – 77', Боков – 85' / Хизанейшвили – 41', Робсон – 77'
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