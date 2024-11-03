ЦСКА и «Спартак» установили антирекорд своего дерби XXI века

В завершившимся матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве встречались ЦСКА и «Спартак» (0:2), произошло три удаления.
Как сообщает Opta Sports, это первый подобный случай в дерби с 2000 года. Тогда бразильский нападающий «Спартака» Луис Робсон пытался начать драку, а по итогам матча, который завершился победой армейцев было удалено четыре футболиста: по два в обоих клубах.
Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Кроме того, на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и также был отправлен с поля.
Главные футбольные дерби России:
- 3 ноября 2024
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