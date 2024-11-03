Дивеев рассказал подробности о провокациях со стороны «Спартака» в дерби с ЦСКА

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался об удалениях в дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

— Понятное дело, знали, что «Спартак» будет нас провоцировать, они вели в счёте. Все мы понимали, что не надо лезть, но Мойзес начал вестись. Сказали ему, что не надо и что это делается специально.

— Были эдаким голосом разума?

— Ну, это уже не первый раз. Понимаю, для чего это. Не только со «Спартаком».

— Насколько это по‑футбольному?

— Нормально, просто надо держать себя в руках.

— Если бы продолжили играть полными составами, у ЦСКА было бы больше шансов отыграться?

— Если бы… Думаю, что да, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

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