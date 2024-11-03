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Дивеев рассказал подробности о провокациях со стороны «Спартака» в дерби с ЦСКА

Дивеев рассказал подробности о провокациях со стороны «Спартака» в дерби с ЦСКА
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Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался об удалениях в дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

— Понятное дело, знали, что «Спартак» будет нас провоцировать, они вели в счёте. Все мы понимали, что не надо лезть, но Мойзес начал вестись. Сказали ему, что не надо и что это делается специально.

— Были эдаким голосом разума?
— Ну, это уже не первый раз. Понимаю, для чего это. Не только со «Спартаком».

— Насколько это по‑футбольному?
— Нормально, просто надо держать себя в руках.

— Если бы продолжили играть полными составами, у ЦСКА было бы больше шансов отыграться?
— Если бы… Думаю, что да, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, на 57-й минуте матча после массовой потасовки был удалён защитник ЦСКА Виллиан Роша. Арбитр, воспользовавшись VAR, показал красную карточку полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову. Также на 85-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

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