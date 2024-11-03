Пименов прокомментировал результат дерби между ЦСКА и «Спартаком»
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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра завершилась поражением армейцев со счётом 0:2.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Спартак» одержал в этом матче заслуженную победу. ЦСКА просто не был похож на себя. Красно‑белые во всём были лучше. А вот потасовка в матче явно была лишней. Обычный игровой момент, к сожалению, перерос в драку», — сказал Пименов «Матч ТВ».
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, имея в своём активе 24 очка. «Спартак» располагается на пятой строчке с 25 заработанными очками. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 33 очка.
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