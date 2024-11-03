Пименов прокомментировал результат дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Игра завершилась поражением армейцев со счётом 0:2.

«Спартак» одержал в этом матче заслуженную победу. ЦСКА просто не был похож на себя. Красно‑белые во всём были лучше. А вот потасовка в матче явно была лишней. Обычный игровой момент, к сожалению, перерос в драку», — сказал Пименов «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, имея в своём активе 24 очка. «Спартак» располагается на пятой строчке с 25 заработанными очками. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 33 очка.

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