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Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение «Ман Сити» от «Борнмута»

Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение «Ман Сити» от «Борнмута»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Борнмута» (1:2) в 10-м туре чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Семеньо – 9'     2:0 Эванилсон – 64'     2:1 Гвардиол – 82'    

«У них были моменты, мы также создали шансы в конце, но не смогли отобрать ни одного мяча у их вингеров. В первом тайме было трудно играть против них. Мы знали, как они будут действовать. Они заслужили это. Ребята отдаются полностью.

Кайл Уокер не тренировался с нами 16 дней до вчерашнего дня. Натан Аке приложил невероятные усилия, дело не только в травмах.

32 матча без поражений в АПЛ? Мы хотели бы продолжать защищать этот показатель, но сколько матчей и месяцев мы это делали — это было здорово… У нас ещё одна игра через два дня в Португалии, и мы должны снова выйти на поле и биться», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 15 очками идёт восьмым.

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