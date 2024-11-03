Арне Слот установил рекорд среди всех тренеров в истории «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым тренером команды, который добился 8 побед в 10 первых матчах Премьер-лиги, сообщает статистический портал Opta. «Ливерпуль» вчера, 2 ноября, победил «Брайтон» со счетом 2:1 в 10-м туре АПЛ.

Подопечные Слота одержали победы над «Ипсвич Таун», «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптоном», «Борнмутом», «Кристалл Пэлас», «Челси» и над «Брайтоном». Единственные потерянные очки были после домашнего поражения от «Ноттингем Форест» и ничьей с «Арсеналом» на прошлой неделе.

«Ливерпуль» добился 8 побед, сыграл вничью 1 раз и проиграл 1 матч, забил 19 голов и пропустил шесть. Команда занимает первое место в АПЛ, имея в активе 25 очков.

Фото: Opta

Ранее лучший старт среди тренеров клуба на отрезке первых десяти матчей АПЛ показывал Виллиам Коннелл — 7 побед, три ничьих и ни одного поражения. Примечательно, что Юрген Клопп не входит в топ-10 тренеров с наилучшими стартами в лиге на указанном отрезке.

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