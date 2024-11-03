Виктор Дьёкереш оформил покер в чемпионате Португалии. У него 24 гола в 18 матчах

Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш отметился покером в матче 10-го тура чемпионата Португалии с клубом «Эштрела Амадора» (5:1). Игра состоялась 1 ноября.

26-летний шведский нападающий забил четыре гола в матче. В его активе после 16 матчей сезона-2024/2025 в составе действующего чемпиона Португалии 20 забитых голов и четыре результативные передачи во всех турнирах. Также в четырёх матчах за сборную Швеции в Лиге наций УЕФА — 2024/2025 Дьёкереш забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

За 20 официальных матчей с августа 2024 года нападающий сделал 31 результативное действие.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Манчестер Юнайтед» может подписать Дьёкереша после прихода в команду главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима. 39-летний португальский специалист начнёт свою работу в английском клубе с 11 ноября.

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