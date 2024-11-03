Алексей Миранчук прокомментировал победу «Атланты» в матче с «Интер Майами»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о победе «пятиполосных» в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Интер Майами» (2:1). Напомним, в компенсированное ко второму тайму время россиянин отметился голевой передачей на победный гол в исполнении португальского хавбека Шандре Силвы.

«С одной стороны, рад, с другой — устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию», — приводит слова Миранчука «Спорт-экспресс».

Первая встреча завершилась домашней победой «цапель» со счётом 2:1. Третья и решающая игра между командами пройдёт 11 ноября на домашнем поле «Интер Майами».

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