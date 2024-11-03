Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук прокомментировал победу «Атланты» в матче с «Интер Майами»

Алексей Миранчук прокомментировал победу «Атланты» в матче с «Интер Майами»
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о победе «пятиполосных» в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Интер Майами» (2:1). Напомним, в компенсированное ко второму тайму время россиянин отметился голевой передачей на победный гол в исполнении португальского хавбека Шандре Силвы.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Мартинес – 40'     1:1 Уильямс – 58'     2:1 Силва – 90+4'    

«С одной стороны, рад, с другой — устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию», — приводит слова Миранчука «Спорт-экспресс».

Первая встреча завершилась домашней победой «цапель» со счётом 2:1. Третья и решающая игра между командами пройдёт 11 ноября на домашнем поле «Интер Майами».

Материалы по теме
Ассист Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси и Суаресом

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android