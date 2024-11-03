Игорь Дивеев прокомментировал поражение ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поражении армейцев в дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«В потасовке я только Бабича оттаскивал, а так я не понял, что там было. Первый тайм совсем не удался. Во втором были моменты. Не знаю, что случилось. Будем разбираться», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
На данный момент ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, имея в своём активе 24 очка. «Спартак» располагается на пятой строчке с 25 заработанными очками. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 33 очка.
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