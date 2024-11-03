Игорь Дивеев прокомментировал поражение ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поражении армейцев в дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«В потасовке я только Бабича оттаскивал, а так я не понял, что там было. Первый тайм совсем не удался. Во втором были моменты. Не знаю, что случилось. Будем разбираться», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России, имея в своём активе 24 очка. «Спартак» располагается на пятой строчке с 25 заработанными очками. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 33 очка.

Материалы по теме Дивеев рассказал подробности о провокациях со стороны «Спартака» в дерби с ЦСКА

Главные футбольные дерби России: