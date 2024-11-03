Вчера, 2 ноября, прошли три матча 10-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 2 ноября:

«Сент-Этьен» — «Страсбург» — 2:0;

«Брест» — «Ницца» — 0:1.

«ПСЖ» — «Ланс» — 1:0.

Отметим, что сегодня, 3 ноября, в чемпионате Франции пройдут четыре встречи 10-го тура.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», который записал в свой актив 26 очков. На втором месте находится «Монако», набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Лилль», на счету которого 18 очков.

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