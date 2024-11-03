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Результаты матчей чемпионата Франции 2 ноября

Результаты матчей чемпионата Франции 2 ноября
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Вчера, 2 ноября, прошли три матча 10-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Результаты матчей чемпионата Франции 2 ноября:

  • «Сент-Этьен» — «Страсбург» — 2:0;
  • «Брест» — «Ницца» — 0:1.
  • «ПСЖ» — «Ланс» — 1:0.

Отметим, что сегодня, 3 ноября, в чемпионате Франции пройдут четыре встречи 10-го тура.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», который записал в свой актив 26 очков. На втором месте находится «Монако», набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Лилль», на счету которого 18 очков.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
2 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Наде – 51'     2:0 Сиссоко – 78'    
Франция — Лига 1 . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Гессан – 42'    
Франция — Лига 1 . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Дембеле – 4'    
Удаления: нет / Хусанов – 59'
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