Алексей Миранчук отреагировал на свой ассист на 90+4-й минуте в игре с «Интер Майами»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о своей результативной передаче в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Интер Майами» (2:1). Напомним, на 90+4-й минуте второго тайма россиянин сделал пас на победный гол, забитый португальским хавбеком Шандрой Силвой.

«Если честно, там ситуация сама диктовала, что делать, — поэтому там много думать не надо было. Я видел, что Шандре Силва врывается, мне хорошо сбросили мяч, и я просто отдал в касание. Ему оставалось принять решение — отпасовать или пробить. Пробил. Забил.

Когда бил в первом тайме — надо отдать должное вратарю соперника (Дрейку Коллендеру. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, он хорошо спас. Вроде я не в самый угол попал, но пробил сильно. Но вратарь молодец, здорово среагировал», — приводит слова Миранчука «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Российские футболисты за рубежом: