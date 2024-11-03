Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Медина назвал особенным моментом гол в ворота ЦСКА

Игрок «Спартака» Медина назвал особенным моментом гол в ворота ЦСКА
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о своём голе в ворота ЦСКА во вчерашнем матче РПЛ. Напомним, парагваец ранее выступал за армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я отлично себя чувствую. Для меня было важно снова забить, потому что я только восстановился после травмы, переживал трудный момент. Надо и дальше продолжать упорно работать в том же духе. Гол в ворота ЦСКА — особенный момент. Это моя бывшая команда. Рад, что забил в таком важном матче, как дерби», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» обыграл ЦСКА в гостях со счётом 2:0. Голы забивали Тео Бонгонда и Хесус Медина. В матче было три удаления.

Главные футбольные дерби России

Материалы по теме
«Спартак» и ЦСКА устроили побоище с 3 удалениями! Всё решили 2 чудо-гола парней Станковича
«Спартак» и ЦСКА устроили побоище с 3 удалениями! Всё решили 2 чудо-гола парней Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android