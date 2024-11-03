Игрок «Спартака» Медина назвал особенным моментом гол в ворота ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о своём голе в ворота ЦСКА во вчерашнем матче РПЛ. Напомним, парагваец ранее выступал за армейцев.

«Я отлично себя чувствую. Для меня было важно снова забить, потому что я только восстановился после травмы, переживал трудный момент. Надо и дальше продолжать упорно работать в том же духе. Гол в ворота ЦСКА — особенный момент. Это моя бывшая команда. Рад, что забил в таком важном матче, как дерби», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» обыграл ЦСКА в гостях со счётом 2:0. Голы забивали Тео Бонгонда и Хесус Медина. В матче было три удаления.

Главные футбольные дерби России